Milan-Udinese: data, ora e dove vedere il match / Serie A News

Milan-Udinese, tutte le informazioni

La Lega Serie A ha comunicato orari, data e copertura televisiva dei match valevoli per la 25^ giornata. Il Milan, in questa occasione, affronterà l’Udinese giorno 3 marzo alle ore 20:45; la sfida verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. All’andata fu Zlatan Ibrahimovic a decidere la partita con una splendida rovesciata nei minuti finali. Occhi puntati proprio sullo svedese, impegnato a Sanremo per questa data. Ancora da decidere come e quando si aggregherà alla squadra. Lunghissima intervista di Theo Hernandez rilasciata proprio su DAZN: ecco le sue dichiarazioni >>>