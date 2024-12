Milan, arriva la pesante stangata: multa alla società per uno strano motivo

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria e, al termine della gara, in direzione dell'Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.