Milan-Roma, Abraham essenziale: e i tifosi lo premiano così …

Milan-Roma, Abraham decisivo nei momenti chiave: è lui l'MVP dei tifosi

Le statistiche parlano chiaro: 2 gol su 2 tiri in porta, un contributo essenziale per il successo del Milan valso la qualificazione in Semifinale. La sua presenza in campo è stata un costante pericolo per la difesa della Roma e ha permesso ai rossoneri di mantenere il controllo del match. Abraham continua a dimostrarsi un elemento importante per la squadra di Mister Conceição.