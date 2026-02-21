Milan-Parma: il 4-3 del 2006 porta le firme di Kakà, Sheva e Gilardino

(fonte acmilan.com) - Per la 26a giornata di questa Serie, a San Siro arriva il Parma di Cuesta e il pensiero viaggia con piacere verso gli anni a cavallo tra i '90 e i primi 2000, quelli della Serie A delle sette sorelle. Il Milan vince tantissimo, a livello nazionale e internazionale; i ducali vivono la loro era più luminosa, conquistando tre Coppa Italia e affermandosi come mai prima in campo europeo, con due Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA e una Coppa delle Coppe. La nostra macchina del tempo non ci porta esattamente lì, ma a un precedente appena successivo. Riavvolgiamo il nastro di vent'anni: è l'8 gennaio 2006.