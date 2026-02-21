Milan-Parma: il 4-3 del 2006 porta le firme di Kakà, Sheva e Gilardino

Pianeta Milan
Verso Milan-Parma, si torna alla sfida pirotecnica del 2006: 4-3 firmato Kakà, Shevchenko e Gilardino

Si avvicina Milan-Parma, 26^ giornata di Serie A. Rivivi assieme a noi la sfida con i crociati del 2006 con i gol di Kakà, Sheva e Gilardino
Archiviato il pari con il Como di Cesc Fabregas, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al ritorno in campo. In occasione della 26^ giornata di Serie A, i rossoneri ospiteranno a 'San Siro' il Parma di Carlos Cuesta domani sera alle ore 18:00. In attesa del match, riviviamo assieme una delle più accese sfide tra queste due squadre. Si torna indietro all'8 gennaio 2006, quando i rossoneri uscirono vincitori (4-3) da una vera battaglia. In gol tutto il tridente milanista: Kakà, Shevchenko e Gilardino. Ecco il racconto della gara!

(fonte acmilan.com) - Per la 26a giornata di questa Serie, a San Siro arriva il Parma di Cuesta e il pensiero viaggia con piacere verso gli anni a cavallo tra i '90 e i primi 2000, quelli della Serie A delle sette sorelle. Il Milan vince tantissimo, a livello nazionale e internazionale; i ducali vivono la loro era più luminosa, conquistando tre Coppa Italia e affermandosi come mai prima in campo europeo, con due Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA e una Coppa delle Coppe. La nostra macchina del tempo non ci porta esattamente lì, ma a un precedente appena successivo. Riavvolgiamo il nastro di vent'anni: è l'8 gennaio 2006.

Il Milan si presenta con un ruolino casalingo di sole vittorie in quella Serie A, il Parma senza aver mai raccolto i tre punti lontano dal Tardini. Eppure, è il Parma a sbloccare il risultato con Paolo Cannavaro al 24' del primo tempo. Un vantaggio destinato a durare solo 3 minuti: Kaká sfila sulla sinistra e mette in mezzo un pallone velenoso che Cardone devia sotto il corpo del suo portiere. Ancora 60 secondi e sullo stesso lato Shevchenko - che con Maldini infortunato porta al braccio la fascia da capitano - alza la testa e vede in area Gilardino, arrivato quell'anno proprio dal Parma dopo due stagioni da oltre 50 gol complessivi. Lo serve con un esterno morbido, talmente caratteristico di un attuale calciatore rossonero da poterlo definire "à la Modrić". Gila di testa segna la sua 12a rete in campionato e ribalta il risultato.

Sheva prova a mettersi in proprio prima dell'intervallo, trovando l'ostruzione con la testa di Couto. La palla però finisce sui piedi di Kaká, che storicamente sa bene cosa farne. Calcia di prima, con l'interno. Palla all'angolino: 3-1. Nella ripresa il ducale Marchionni segnerà una personale doppietta, che varrebbe anche il pari se nel mezzo non si iscrivesse alla fiera del gol, con merito, finalmente, anche il Pallone d'Oro 2004. Il suggerimento stavolta è di Rui Costa, subentrato a Kaká. Dribbling sulla destra e cioccolatino basso sul primo palo, irresistibile per chi in carriera ne ha scartati oltre 400. Finisce 4-3.

