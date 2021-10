Milan, migliorano le condizioni di Krunic: il bosniaco punta il Verona | News

Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan, potrebbe recuperare dal suo infortunio ed essere a disposizione per il match contro il Verona

Filtra ottimismo in casa rossonera sulle condizioni fisiche di Rade Krunic. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampista bosniaco - ai box da circa un mese a causa di un infortunio al polpaccio accusato durante gli impegni con la sua Nazionale - potrebbe recuperare per il match di sabato prossimo contro il Verona. A ciò si aggiunge anche l'ormai recuperato Olivier Giroud, mentre Zlatan Ibrahimovic potrebbe anche lui esserci contro gli 'scaligeri'. Leggermente indietro rispetto ai compagni di squadra già citati Tiemoué Bakayoko, ma il francese è al lavoro e punta anche lui ad essere a disposizione di Pioli per la prossima partita. Milan, ci sono novità su Giroud e non solo: ecco le top news di oggi.