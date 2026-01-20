Milan-Lecce, colpo di testa decisivo: Fullkrug è l’MVP

Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Gol decisivo nel successo rossonero: è Niclas Fullkrug il migliore in campo della partita vinta dal Milan contro il Lecce
Emiliano Guadagnoli
Milan-Lecce 1-0: i rossoneri vincono e accorciano a meno tre dall'Inter capolista. Decisivo il gol di Fullkrug. L'attaccante tedesco votato MVP della partita.

(fonte: acmilan.com) - Il Milan conquista una vittoria importante contro il Lecce, imponendosi per 1-0 grazie a un gol decisivo di Niclas Füllkrug. L'attaccante tedesco, entrato nella ripresa, ha saputo sfruttare al meglio l'assist di Saelemaekers, regalando ai rossoneri tre punti preziosi. La sua prestazione è stata determinante, meritevole del premio di migliore in campo.

Füllkrug ha mostrato tutta la sua abilità nel gioco aereo, segnando di testa al minuto 76. La sua presenza in area di rigore ha messo in difficoltà la difesa avversaria, creando diverse opportunità per il Milan. Oltre al gol, si è reso protagonista di un'altra conclusione pericolosa, dimostrando di essere sempre nel vivo dell'azione.

Con un totale di 2 tiri in porta e un gol in soli 17 minuti di gioco più recupero, Füllkrug ha dato la scossa mettendo in campo quelle caratteristiche che servivano. La sua capacità di incidere in poco tempo è stata evidente: ingresso in campo al 73' e gol decisivo al 76', segno del suo valore e la sua importanza per il Milan.

Con il 55% dei voti, Niclas ha superato nella corsa al premio di MVP Alexis Saelemaekers, autore dell'assist, e Adrien Rabiot, protagonista anche a San Siro dopo la doppietta di Como. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Niclas, continua così!

