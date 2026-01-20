Milan-Lecce, colpo di testa decisivo: Fullkrug è l’MVP

Füllkrug ha mostrato tutta la sua abilità nel gioco aereo, segnando di testa al minuto 76. La sua presenza in area di rigore ha messo in difficoltà la difesa avversaria, creando diverse opportunità per il Milan. Oltre al gol, si è reso protagonista di un'altra conclusione pericolosa, dimostrando di essere sempre nel vivo dell'azione.

Con un totale di 2 tiri in porta e un gol in soli 17 minuti di gioco più recupero, Füllkrug ha dato la scossa mettendo in campo quelle caratteristiche che servivano. La sua capacità di incidere in poco tempo è stata evidente: ingresso in campo al 73' e gol decisivo al 76', segno del suo valore e la sua importanza per il Milan.