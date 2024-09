Milan-Lecce 3-0, il tabellino

Vince ancora il Milan di Paulo Fonseca dopo il successo nel derby contro l'Inter di qualche giorno fa. Stavolta ne fa le spese, sempre a 'San Siro', il Lecce di Luca Gotti. Risultato finale netto, perentorio: un 3-0 che non ammette repliche. Anche se, ad onor del vero, c'è da dire che nella prima mezzora il Diavolo aveva incontrato più difficoltà del previsto contro i salentini, ben disposti in campo e più pericolosi dei padroni di casa. Poi, tra il 38' e il 43', tre gol del Milan. Prima un colpo di testa di Álvaro Morata su assist di Theo Hernández, quindi un siluro dello stesso Theo e, infine, la rete di rapina di Christian Pulisic dopo una doppia chance (palo + parata) sprecata da Tammy Abraham. Nella ripresa, gestione del pallone e altre chance per andare in gol per il Milan. Una traversa per Ruben Loftus-Cheek, un palo per gli ospiti con Lameck Banda. Nel finale, espulsione diretta per il giovane Davide Bartesaghi, peccato. Vediamo ora, insieme, dunque, il tabellino completo di Milan-Lecce 3-0 a 'San Siro'!