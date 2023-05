Milan-Lazio, Junior Messias: “Siamo già concentrati al derby” | News

Sulle sue condizioni: "Cerco sempre di dare il massimo, anche con stanchezza. Oggi non era facile con questa temperatura, cerco sempre di lavorare e mettermi a disposizione del mister. Mi manca ancora un po', soprattutto perché è fine stagione, ma mi sento bene".

Su Leao: "Mi ha detto che sta bene, che non c'è niente di serio".

Se l'assenza di Leao potrebbe favorirlo: "Importante è chi gioca dà il massimo. Siamo un gruppo unito, chi va in campo dà tutto per la squadra. Per questo abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, è la nostra forza". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>