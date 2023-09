Milan-Lazio, Immobile e Zaccagni non si allenano: le ultime

Seduta di allenamento in casa Lazio in vista della gara contro il Milan, in programma per domani alle 18 a San Siro. Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, sia Ciro Immobile e Marco Zaccagni non sono in campo, ma per entrambi i giocatori si tratta di semplice gestione e saranno regolarmente convocati per la sfida di domani tra Lazio e Milan. Adam Marusic sta invece svolgendo un allenamento differenziato, ma anche l'esterno non ha problemi: sarebbe semplice stanchezza. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, ecco la probabile formazione dei rossoneri