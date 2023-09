Milan-Lazio, la chiave della gara: pressione intelligente | News

( fonte: acmilan.com ) San Siro si prepara ad ospitare un altro big match. Reduci dal bel successo sul campo del Cagliari, i rossoneri di Mister Pioli attendono la Lazio di Sarri per la 7ª giornata di Serie A . Un match atteso e significativo, durante il quale sarà importante - come sempre - l'apporto del pubblico milanista. Con il nostro approfondimento, proviamo a individuare tre chiavi della sfida tra rossoneri e biancocelesti.

CARATTERE E PRESSIONE INTELLIGENTE

La Lazio, come il Milan, si distingue per l'ottima capacità di superare la pressione avversaria con triangoli rapidi e scambi di prima intenzione nello stretto. Per contrastare questa qualità dei biancocelesti, la formazione di Mister Pioli dovrà dotarsi di una coordinazione e un'intesa quasi perfetta tra i reparti. Necessaria per trovare i giusti tempi di aggressione ed essere puntuali negli anticipi e nelle chiusure. Milan-Lazio si prospetta una gara tattica e che potrebbe rimanere in equilibrio a lungo. Perciò una singola disattenzione potrebbe far pendere l'ago della bilancia da uno dei due lati, indirizzando l'esito del match.