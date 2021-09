Milan-Lazio 2-0, dura 13′ la partita di Bakayoko: sostituito per infortunio

Un ritorno in campo da non ricordare per Tiemoué Bakayoko con il Milan: il centrocampista francese è uscito dopo 13' per infortunio

Enrico Ianuario

Entrato al 60esimo minuto di gioco al posto di Franck Kessié, la gara di Tiemoué Bakayoko è durata solamente 13 minuti. Il centrocampista francese, dopo essere stato ammonito, ha dovuto lasciare anzitempo il campo a causa di un infortunio. Al suo posto Ismael Bennacer.