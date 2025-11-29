Alla prima palla utile della ripresa, però, il Milan passa e lo fa con un'azione monumentale. Al 51', quattro tocchi in ripartenza: da Alexis Saelemaekers a Youssouf Fofana, che allarga per Tomori a destra: cross, perfetto, del difensore inglese e Rafael Leão, da centravanti vero, irrompe in area piccola per far secco di piatto Ivan Provedel.
Il Diavolo, sospinto dal suo pubblico, insiste: al 53' ci prova Adrien Rabiot (conclusione forte, ma imprecisa). Dopo, al 55', è Fofana a sfiorare il palo con un diagonale che fa correre un brivido sulla schiena di Provedel. La reazione della Lazio si concretizza, dopo aver rischiato molto su un'azione 'coast to coast' di Fofana, con un destro velleitario dalla distanza, senza fortuna, di Isaksen.
Sarri cambia e, al 62', opera una doppia sostituzione: fuori Matías Vecino e Boulaye Dia; dentro Fisayo Dele-Bashiru e Valentín 'Taty' Castellanos. È ancora il Milan, però, ad andare molto vicino al gol al 63': sul cross dalla sinistra di Davide Bartesaghi, il colpo di testa di Leão da distanza ravvicinata, però, è parato in grande stile da Provedel. Cambia, al 65', anche Allegri: fuori Fofana - problema all'inguine - e dentro al suo posto Ruben Loftus-Cheek.
Leão-gol, poi Provedel salva tutto in altre circostanze. VAR nel recupero—
È proprio l'inglese, al 67', a spaventare ancora la Lazio, quando non riesce ad impattare al meglio un cross dalla sinistra di un Bartesaghi molto positivo. Sul cross di Luca Pellegrini, al 71', Castellanos prova a sbucare alle spalle di Strahinja Pavlović, ma non trova l'impatto con la sfera a pochi passi da Mike Maignan. Nel mezzo, Sarri aveva fatto entrare Pedro Rodríguez in luogo di Isaksen.
Diavolo nuovamente pericoloso, al 75', con il tiro al volo di Saelemaekers sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Salva sulla linea Pellegrini a Provedel battuto. Qualche minuto più tardi - 81' - Leão ci prova dalla lunga distanza: blocca a terra senza problemi Provedel. All'83' Allegri toglie dal campo Nkunku per inserire Samuele Ricci, passando al 5-4-1 per gli ultimi minuti più recupero.
Doppio cambio per la Lazio all'85': fuori Pellegrini e Toma Bašić (velleitario il suo tiro da fuori all'83'); dentro Nuno Tavares e Tijjani Noslin. Ma un minuto più tardi è il Milan che va ad un passo dal gol con il tiro al volo di Pavlović sull'assist volante di Saelemaekers: bravo Provedel ad opporsi d'istinto. L'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari concede 5' di recupero, nel corso dei quali Alessio Romagnoli, nel finale, chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Pavlović sulla sua conclusione.
Collu viene richiamato al V.A.R. per la 'on field review', Allegri protesta in maniera vibrante e, al 97', incassa l'espulsione. Dopo un revisione durata più di 5 minuti, Collu fischia un fallo su Pavlović e nessun calcio di rigore per la Lazio. Brividi nel finale! Milan-Lazio 1-0 al 90': con un ottimo secondo tempo, concretizzando una delle tante palle-gol create e rischiando davvero poco, il Diavolo di Allegri porta a casa una vittoria meritata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA