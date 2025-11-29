Alla prima palla utile della ripresa, però, il Milan passa e lo fa con un'azione monumentale. Al 51' , quattro tocchi in ripartenza: da Alexis Saelemaekers a Youssouf Fofana , che allarga per Tomori a destra: cross, perfetto, del difensore inglese e Rafael Leão , da centravanti vero, irrompe in area piccola per far secco di piatto Ivan Provedel .

Sarri cambia e, al 62', opera una doppia sostituzione: fuori Matías Vecino e Boulaye Dia; dentro Fisayo Dele-Bashiru e Valentín 'Taty' Castellanos. È ancora il Milan, però, ad andare molto vicino al gol al 63': sul cross dalla sinistra di Davide Bartesaghi, il colpo di testa di Leão da distanza ravvicinata, però, è parato in grande stile da Provedel. Cambia, al 65', anche Allegri: fuori Fofana - problema all'inguine - e dentro al suo posto Ruben Loftus-Cheek.