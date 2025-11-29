Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro la Lazio di Maurizio Sarri in occasione della partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.
Milan-Lazio 1-0, Leao porta in vantaggio i rossoneri! | Serie A News
MILAN-LAZIO
Milan-Lazio 1-0, Leao porta in vantaggio i rossoneri! | Serie A News
Rafael Leao porta in vantaggio il Milan contro la Lazio nel match in svolgimento a 'San Siro': ecco il racconto del gol del portoghese
Al 51', quattro tocchi in ripartenza: da Alexis Saelemaekers a Youssouf Fofana, che allarga per Fikayo Tomori a destra. Cross, perfetto, del difensore inglese e Rafael Leão, da centravanti vero, irrompe in area piccola per far secco di piatto Ivan Provedel. Milan-Lazio 1-0!
