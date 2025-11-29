Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Milan-Lazio 0-0 (45′): super Maignan in avvio. Poi poco spettacolo | Serie A News

È finito il primo tempo di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri
Daniele Triolo 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri.

Milan-Lazio 0-0, il racconto del primo tempo

Pronti, via e la Lazio va a un passo dal vantaggio. Al 2', infatti, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Toma Bašić, stacca di testa in area di rigore Mario Gila e Mike Maignan, con un balzo e un colpo di reni, manda la palla a sbattere sulla traversa.

Reagisce il Milan al 4': Rafael Leão se ne va sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e mette il pallone dietro, in mezzo, per l'accorrente Alexis Saelemaekers che stringe da destra. La conclusione del belga a botta sicura, però, centra in pieno il compagno di squadra Youssouf Fofana.

Sono gli ospiti a fare la partita nel primo quarto d'ora; il Diavolo - come spesso accade in questa stagione - difende compatto e basso, pronto a ripartire in contropiede. Poi, piano piano, il Milan esce fuori, alza il baricentro e prende metri sul terreno di gioco.

Maignan para su Gila prima e Zaccagni poi

Dopo un avvio a ritmi alti, intensi, il match intorno alla mezzora vive una fase di stanca. Al 32', però, lampo della Lazio, con Mattia Zaccagni abile ad andare via, sulla sinistra, a Fikayo Tomori e a presentarsi a tu per tu con Maignan in area piccola: il portiere francese, però, respinge il tentativo del numero 10 dei capitolini.

Il Milan non riesce a portare grandi insidie dalle parti di Ivan Provedel: la squadra di Allegri, con un Luka Modrić solitamente impreciso, fa fatica in fase di impostazione del gioco. Al 42', però, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Davide Bartesaghi, e in seguito alla spizzata aerea di Christopher Nkunku, arriva il diagonale al volo di Tomori: pallone sul fondo.

L'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari assegna un minuto di recupero, nel corso del quale non succede praticamente nulla. Milan-Lazio 0-0 al 45': servirà ben altro ai rossoneri per portare a casa l'intera posta in palio. In attacco il Diavolo è abulico e gli ospiti non stanno facendo poi chissà quanta fatica nel tenere il risultato di parità.

