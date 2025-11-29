Milan, prima della Lazio esposto uno striscione: ecco di cosa si tratta

L’iniziativa rientra nel percorso che anticipa la MILAN CUP , il Torneo delle Società Affiliate Milan svoltosi a Cattolica che ogni anno celebra i valori educativi, sociali e ambientali promossi anche attraverso la scelta di slogan ispirati alle 11 aree tematiche UEFA dedicate alla tutela dei Diritti Umani e dell’Ambiente nel calcio europeo. I giovani della Balsignano Soccer School sono presenti a San Siro per condividere il loro messaggio in attesa dell’edizione 2026 della Milan Cup.
