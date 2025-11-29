Milan, prima della Lazio esposto uno striscione: ecco di cosa si tratta

Nel prepartita della sfida Milan-Lazio è stato esposto a bordocampo uno striscione da alcuni bambini. Scoprite l'iniziativa rossonera a 'San Siro'

In occasione della partita Milan–Lazio, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26 in programma a 'San Siro', la società 'Balsignano Soccer School', Scuola Calcio Milan in Puglia e vincitrice del concorso "Trova lo slogan per la Milan Cup 2026", ha avuto nel prepartita l’opportunità di esporre a bordocampo il proprio striscione.