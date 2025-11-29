Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Prima di Milan-Lazio esposto uno striscione particolare a bordocampo: ecco di cosa si tratta

MILAN-LAZIO

Prima di Milan-Lazio esposto uno striscione particolare a bordocampo: ecco di cosa si tratta

Milan, prima della Lazio esposto uno striscione: ecco di cosa si tratta
Nel prepartita della sfida Milan-Lazio è stato esposto a bordocampo uno striscione da alcuni bambini. Scoprite l'iniziativa rossonera a 'San Siro'
Redazione

In occasione della partita Milan–Lazio, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26 in programma a 'San Siro', la società 'Balsignano Soccer School', Scuola Calcio Milan in Puglia e vincitrice del concorso "Trova lo slogan per la Milan Cup 2026", ha avuto nel prepartita l’opportunità di esporre a bordocampo il proprio striscione.

Vista l'occasione, ad accompagnare i giovani calciatori sul campo del Meazza c'era il 'Bebote' Santi Giménez, che ha preso parte al momento di visibilità dedicato ai vincitori, visto l'infortunio che lo rende indisponibile per la sfida contro i biancocelesti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHEMilan-Lazio di Serie A: la diretta della partita di 'San Siro' | LIVE News

L’iniziativa rientra nel percorso che anticipa la MILAN CUP , il Torneo delle Società Affiliate Milan svoltosi a Cattolica che ogni anno celebra i valori educativi, sociali e ambientali promossi anche attraverso la scelta di slogan ispirati alle 11 aree tematiche UEFA dedicate alla tutela dei Diritti Umani e dell’Ambiente nel calcio europeo. I giovani della Balsignano Soccer School sono presenti a San Siro per condividere il loro messaggio in attesa dell’edizione 2026 della Milan Cup.

Leggi anche
Milan-Lazio, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Dia prima di Milan-Lazio: “Bella partita stasera, giochiamo contro una squadra forte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA