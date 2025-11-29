Pianeta Milan
Milan-Lazio, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero
Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottimo avvio del Diavolo in stagione, ha fornito un'ottima risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

Milan-Lazio, dati e numeri sugli spettatori allo stadio

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione della partita contro la Lazio di Maurizio Sarri, presentatasi all'appuntamento in ritardo sulle prime posizioni in classifica, ma in rimonta dopo il brutto avvio stagionale. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?

Prossimo match in casa, contro il Sassuolo in campionato

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 73.156 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i biancocelesti di Sarri. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Sassuolo. Si tratterà della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Appuntamento previsto per domenica 14 dicembre, ma alle ore 12:30.

