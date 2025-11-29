Le parole di Tomori prima di Milan-Lazio: “Con Allegri cambiamento psicologico”

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
“Una notte in vetta? Approcciamo questa partita come le altre in stagione, per vincere e con l’atteggiamento giusto. Siamo pronti. Differenza tra big e piccole? Sappiamo che ogni partita dobbiamo essere molto attenti, perché ogni squadra in questo campionato può farci male. Questa sera è un’opportunità per fare ancora bene con una big. Serve attenzione e dobbiamo continuare su questa strada“.