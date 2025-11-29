Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Le parole di Tomori prima di Milan-Lazio: “Con Allegri cambiamento psicologico”

MILAN-LAZIO

Le parole di Tomori prima di Milan-Lazio: “Con Allegri cambiamento psicologico”

Le parole di Tomori prima di Milan-Lazio: “Con Allegri cambiamento psicologico” - immagine 1
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Una notte in vetta? Approcciamo questa partita come le altre in stagione, per vincere e con l’atteggiamento giusto. Siamo pronti. Differenza tra big e piccole? Sappiamo che ogni partita dobbiamo essere molto attenti, perché ogni squadra in questo campionato può farci male. Questa sera è un’opportunità per fare ancora bene con una big. Serve attenzione e dobbiamo continuare su questa strada“.

LEGGI ANCHE

Su Allegri:Cambiamento?Psicologico. Quando è arrivato il mister, ci ha detto che abbiamo tutto per fare un grande anno e un grande campionato. Però dobbiamo credere in noi e in ciò che facciamo. Questa è una cosa che abbiamo cambiato quest’anno“.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Tare nel pre-partita di Milan-Lazio: “Rinnovo Maignan? Abbiamo fatto un bel discorso a...
Lazio, le parole di Fabiani prima del Milan: “Lotito ci ha rassicurato sul mercato di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA