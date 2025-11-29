Fabiani prima di Milan-Lazio: 'Potremo fare mercato a gennaio'

Su Insigne: "Non dirò i nomi che ho in mente. Insigne va inquadrato in una logica legata agli over. Bisogna fare delle valutazioni considerando le liste. Sono tante le tematiche da tenere presente" ha concluso Fabiani.
Angelo Mariani Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Gennaio? Durante la sosta abbiamo avuto un colloquio con il Presidente Lotito e col mister Sarri. Abbiamo fatto delle valutazioni sul mercato per rinforzare il progetto partito da zero. Lotito ci ha rassicurato sul fatto che potremo fare il mercato. Cercheremo di trattenere i migliori giocatori della rosa, in comun accordo col mister. Abbiamo fatto molto ma ancora tanto c'è da fare. Lavoriamo sotto traccia per il bene del club e dei tifosi".
Su Insigne: "Non dirò i nomi che ho in mente. Insigne va inquadrato in una logica legata agli over. Bisogna fare delle valutazioni considerando le liste. Sono tante le tematiche da tenere presente" ha concluso Fabiani.
