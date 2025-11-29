Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Lazio, le parole di Fabiani nel pre partita col Milan: “Cessioni? Non i nostri pezzi migliori”

Angelo Fabiani, dirigente biancoceleste, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Angelo Fabiani, dirigente biancoceleste, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa serve alla Lazio per crescere:"Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci con Lotito e il mister Sarri: abbiamo fatto il punto e un programma da sviluppare. Far crescere questo gruppo e individuare figure e ruoli sul mercato che ci ha indicato il mister"

Cessione pesante? "Se si parla di ricostruzione, difficilmente si manda via un giocatore funzionale al progetto. Pur tuttavia il calcio non dorme mai e bisogna valutare tutte le situazioni. La nostra volontà è non cedere i pezzi migliori"

Se si può giocare al Flaminio: "Mi auguro che finalmente un qualcosa si muova su tutto il territorio nazionale. Oggi un club non può prescindere da un impianto di proprietà, non vale solo per la Lazio. Mi auguro che si vada su un modello europeo. So che ci sono delle interlocuzioni tra club e comune di Roma: stanno andando avanti sul progetto e credo che questo sogna possa realizzarsi"

