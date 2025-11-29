Pianeta Milan
Milan, Tomori prima della Lazio: 'Quest'anno difendiamo più da squadra. Sappiamo che ...'
Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Certo, ogni volta che vinciamo un derby è una bella sensazione. Ma il mister ci ha detto che è solo una partita. Già stasera ne abbiamo un'altra da vincere. Direi che quest'anno difendiamo più come una squadra. Non solo difensori o attaccanti, ma tutto il gruppo. In campo è tutto collegato. Sappiamo che se difendiamo bene possiamo fare gol, perché abbiamo attaccanti forti".

