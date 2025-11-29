Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lazio, Dia prima della sfida col Milan: “Stiamo crescendo nella fase difensiva e offensiva”

MILAN-LAZIO

Lazio, Dia prima della sfida col Milan: “Stiamo crescendo nella fase difensiva e offensiva”

Lazio, Dia prima del Milan: 'Siamo cresciuti in entrambe le fasi...'
Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Redazione

Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in diretta tv o streaming >>>

"La squadra sta crescendo, prendiamo meno gol e anche la fase offensiva è migliorata. Sappiamo che stasera sarà difficile, ma noi dobbiamo fare la nostra partita, giocando con umiltà e personalità".

Leggi anche
Tomori prima di Milan-Lazio: “Derby? Ora testa bassa e pedalare. Ce ne sono altre da...
Milan-Lazio, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

© RIPRODUZIONE RISERVATA