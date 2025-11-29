Lazio, Dia prima del Milan: 'Siamo cresciuti in entrambe le fasi...'

Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lazio, Dia prima della sfida col Milan: “Stiamo crescendo nella fase difensiva e offensiva”
MILAN-LAZIO
Lazio, Dia prima della sfida col Milan: “Stiamo crescendo nella fase difensiva e offensiva”
Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
"La squadra sta crescendo, prendiamo meno gol e anche la fase offensiva è migliorata. Sappiamo che stasera sarà difficile, ma noi dobbiamo fare la nostra partita, giocando con umiltà e personalità".
© RIPRODUZIONE RISERVATA