Fikayo Tomori , difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio , partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Derby? Abbiamo vinto un’ottima partita, ma ora testa bassa e pedalare, ce ne sono tante altre da vincere per arrivare dove vogliamo arrivare a fine stagione. Difesa? Tutta la squadra difende, insieme come un gruppo, se non subiamo gol sappiamo di avere degli attaccanti che possono fare la differenza là davanti”.