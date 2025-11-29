Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tomori prima di Milan-Lazio: “Derby? Ora testa bassa e pedalare. Ce ne sono altre da vincere”
MILAN-LAZIO
Tomori prima di Milan-Lazio: “Derby? Ora testa bassa e pedalare. Ce ne sono altre da vincere”
Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
“Derby? Abbiamo vinto un’ottima partita, ma ora testa bassa e pedalare, ce ne sono tante altre da vincere per arrivare dove vogliamo arrivare a fine stagione. Difesa? Tutta la squadra difende, insieme come un gruppo, se non subiamo gol sappiamo di avere degli attaccanti che possono fare la differenza là davanti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA