Milan-Lazio, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Col vento in poppa dopo la vittoria nel Derby, i rossoneri arrivano alla prima sfida in cinque giorni contro la Lazio - giovedì 4 dicembre, all'Olimpico, l'appuntamento con l'Ottavo di finale di Coppa Italia - con la più che probabile assenza per infortunio del match winner contro l'Inter, Christian Pulisic. Considerata anche l'indisponibilità di Gimenez in avanti (come di Athekame sulla fascia destra), si profila un ballottaggio tra Nkunku e Loftus-Cheek per fare reparto in avanti, nel consueto 3-5-2 di Mister Allegri, con Rafa Leão. Per il resto, tante conferme per un undici titolare ormai rodato, reduce da due clean sheet consecutivi in altrettante partite disputate a San Siro e desideroso di fare risultato pieno alla vigilia di una settimana lunga e importante, che si chiuderà con il Monday Night di Torino.

"Sarà una partita molto complicata, la Lazio è una squadra di valore e ben allenata", le parole di Massimiliano Allegri a introdurre la sfida. "Sarri sta facendo un ottimo lavoro con un gruppo che concede poco e ha la possibilità di rientrare in zona Champions. Leão? Ha delle caratteristiche e delle qualità che gli permettono di fare il centravanti, sa proteggere la palla ed è molto abile di testa in area. Deve abituarsi ad attaccare di più l'area di rigore. Nkunku? Mi aspetto che si esprima al massimo delle proprie potenzialità perché è un giocatore forte, sono molto fiducioso".

QUI LAZIO — Dopo un'estate complessa, tra il ritorno in panchina di Maurizio Sarri (che non ha parlato alla vigilia) e il mercato bloccato, i biancocelesti hanno raccolto 18 punti nelle prime 12 giornate ritrovandosi attualmente all'8° posto, alle porte dei piazzamenti europei. Come per noi è la seconda sfida del mese contro una squadra della Capitale, anche per la Lazio si tratta del secondo impegno di novembre a San Siro: la sconfitta con l'Inter dello scorso 9 novembre è però l'unica raccolta nelle ultime otto partite di campionato, a testimoniare un buon momento in termini di risultati dopo un avvio da tre ko nei primi quattro turni. Il periodo positivo ha visto Sarri puntare sugli stessi effettivi, dal momento che ben 10/11 della formazione titolare sono rimasti costanti tra Cagliari, Inter e Lecce con l'unica alternanza tra Pellegrini e Lazzari con Marušić a muoversi tra sinistra e destra. Sicura però una novità: non ci sarà l'infortunato Cataldi, al suo posto è pronto Vecino. Recuperati Dele-Bashiru e Castellanos (destinati alla panchina).

I NUMERI PRE PARTITA — La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Tuttavia, solo uno degli ultimi 13 confronti tra le due formazioni in campionato è terminato in pareggio (2-2 nel match d'andata dello scorso torneo).

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica nella Serie A 2025/26 (16 in 6 match, 2.7 di media). Viceversa, la Lazio è 12ª per media punti contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni (3 punti in 5 partite, 0.6).

Il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sei anche in quel caso); i rossoneri non mantengono la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un campionato dal 2006/07.

Sfida tra due dei tre portieri che hanno evitato di subire più gol in questo campionato: in base infatti alla qualità dei tiri affrontati, calcolata con gli Expected Goals subiti in porta, Ivan Provedel avrebbe dovuto subire 15.2 gol mentre ne ha concessi nove (differenza di 6.2); Mike Maignan è terzo in questa graduatoria, anche lui ha concesso nove reti ma con un xG subiti in porta di 13.2 (differenza di 4.2) - tra loro troviamo Mile Svilar (4.6).

DOVE GUARDARE MILAN-LAZIO — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

QUI SERIE A — Sarà Giuseppe Collu, 35enne fischietto sardo, l'arbitro della sfida di San Siro. Per lui è il terzo incrocio con i rossoneri - dopo Genoa-Milan dello scorso maggio e Milan-Cremonese in questa stagione - e secondo con i biancocelesti in Serie A. Collu sarà assistito da Valerio Vecchi e Daisuke Emanuele Yoshikawa, mentre il quarto ufficiale sarà Luca Zufferli. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo, coadiuvato da Daniele Paterna.

La 13ª giornata si è aperta venerdì 28 novembre con l'anticipo Como-Sassuolo 2-0. Oltre a Milan-Lazio alle 20.45, il programma di sabato 29 prevede Parma-Udinese (15.00), Genoa-Hellas Verona (15.00) e Juventus-Cagliari (18.00). Domenica 30 si giocheranno Lecce-Torino (12.30), Pisa-Inter (15.00), Atalanta-Fiorentina (18.00) e Roma-Napoli (20.45). Chiusura del turno lunedì 1 dicembre con Bologna-Cremonese alle 20.45.

La classifica: Roma 27; Milan e Napoli 25; Inter, Bologna e Como* 24; Juventus 20; Lazio 18; Sassuolo* 17; Udinese 15; Cremonese e Torino 14; Atalanta 13; Cagliari e Parma 11; Pisa e Lecce 10; Genoa 8; Fiorentina e Hellas Verona 6. (* = una gara in più)