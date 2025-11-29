Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Milan, parla Tare nel prepartita: “Rinnovo di Maignan? Abbiamo fatto un patto insieme”

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle emozioni: "Sono stati quasi due decenni vissuti alla Lazio, anni bellissimi. Porto con me ricordi fantastici, abbiamo vinto e gioito tanto. Rimarrà sempre una parte di cuore: tanti anni vissuti bene. Sono molto emozionato ma appena inizia la partita tiferò per il Milan"

Qual è la posizione del club sul rinnovo di Maignan:"Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. C'è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose"

Su come le è venuto in mente di prendere Modric: "Abbiamo analizzato a lungo la stagione scorsa. Abbiamo cercato di portare giocatori di grande personalità, che potevano dare impatto importante alla squadra. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Una bellissima scoperta ma conoscendolo da vicino, come uomo e professionista, non è una sorpresa. Gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Spero potrà ancora giocare con noi. Ha un'opzione per un altro anno ma siamo rimasti insieme che decideremo con grande serenità il suo percorso"

