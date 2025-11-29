Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tare nel pre-partita di Milan-Lazio: “Rinnovo Maignan? Abbiamo fatto un bel discorso a inizio stagione”

MILAN-LAZIO

Tare nel pre-partita di Milan-Lazio: “Rinnovo Maignan? Abbiamo fatto un bel discorso a inizio stagione”

Tare nel pre-partita di Milan-Lazio: 'Rinnovo Maignan? Abbiamo fatto un bel discorso a inizio stagione'
Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lazio, così Tare a 'DAZN' prima del match di 'San Siro'

—  

Sulla Lazio, in cui ha lavorato per 15 anni: "È stato bello incontrare tutti i miei ex giocatori e collaboratori, è stato un momento emozionante perché non li vedevo da tanto. La Lazio è una squadra forte e preparata, va affrontata con il massimo rispetto".

LEGGI ANCHE

Sul rinnovo di Mike Maignan: "Con Maignan abbiamo fatto un bel discorso a inizio stagione con la società e l’allenatore. Siamo contenti che sta facendo una buona stagione, ce lo aspettavamo. Stiamo parlando con serenità. Ora però siamo concentrati su questa partita".

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in diretta tv o streaming >>>

Su Christopher Nkunku: "È arrivato al Milan senza preparazione, poi è andato in Nazionale ed è tornato infortunato, sappiamo che finora non ha fatto vedere quello che sa fare ma abbiamo fiducia in lui perché può fare la differenza ed essere importante per la nostra squadra".

Leggi anche
Dia prima di Milan-Lazio: “Bella partita stasera, giochiamo contro una squadra forte”
Le parole di Tomori prima di Milan-Lazio: “Con Allegri cambiamento psicologico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA