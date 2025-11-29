E sull’astinenza dal gol…—
“Mi manca il gol, è una realtà. Ma non mi fa dubitare di me, perché lavoro tutta settimana per questo. La squadra vince e questo è l’importante“.
MILAN-LAZIO
Boulaye Dia, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
“È una bella partita questa sera a San Siro, sappiamo che giochiamo contro una squadra forte e alta in classifica. Dobbiamo fare una buona partita e vincere“.
