Dia prima di Milan-Lazio: “Bella partita stasera, giochiamo contro una squadra forte”

Boulaye Dia, giocatore biancoceleste, ha parlato a ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, a Milano....
Alessia Scataglini

Boulaye Dia, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

È una bella partita questa sera a San Siro, sappiamo che giochiamo contro una squadra forte e alta in classifica. Dobbiamo fare una buona partita e vincere“.

E sull’astinenza dal gol…

—  

Mi manca il gol, è una realtà. Ma non mi fa dubitare di me, perché lavoro tutta settimana per questo. La squadra vince e questo è l’importante“.

