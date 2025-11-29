Durante Milan-Lazio coro per il C.T. azzurro: 'Gattuso rompigli il c**o'

Pochi minuti dopo il fischio d'inizio di Milan-Lazio, la Curva Sud ha omaggiato il C.T. Gennaro Gattuso con alcuni cori celebri, tra cui quello che recita: "Gattuso rompigli il culo"
Come in occasione dell'ultimo derby, vinto 1-0 dal Milan grazie al gol di Christian Pulisic, è presente sulle tribune di San Siro il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso, interessato ad assistere alla partita Milan-Lazio valida per la tredicesima giornata della Serie 2025/26.
Milan-Lazio, dopo pochi minuti diversi cori per il C.T. Gennaro Gattuso
Come spesso accade in occasioni del genere, lo storico numero 8 del Diavolo è stato inquadrato sul maxischermo del Meazza dopo pochi minuti dal fischio d'inizio. A quel punto, la Curva Sud Rossonera è diventata protagonista della partita alzando alcuni cori verso l'ex centrocampista del Milan.