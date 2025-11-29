Risultati Serie A, Milan-Lazio 1-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri
Milan-Lazio 1-0, il tabellino
Dopo la vittoria di corto muso nel derby, il Milan di Massimiliano Allegri si ripete, a 'San Siro', anche contro la Lazio di Maurizio Sarri. L'anticipo del sabato sera della 13^ giornata della Serie A 2025-2026, infatti, termina 1-0 per i rossoneri. Nel primo tempo, ai punti, si fanno preferire un po' di più gli ospiti: bravo Mike Maignan, in avvio, a dire di no a Mario Gila, autore di un gran colpo di testa, deviato sulla traversa. Il Milan, però, gioca molto meglio nella ripresa, segna un gran gol con Rafael Leão al 51' e poi legittima la vittoria creando una serie di occasioni salvate da Ivan Provedel. Nel finale, la Lazio chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Strahinja Pavlović sul tiro da distanza ravvicinata di Alessio Romagnoli ma, dopo una lunghissima 'on field review' al V.A.R., l'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari non concede giustamente il penalty. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino di Milan-Lazio 1-0 a 'San Siro'.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku (83' Ricci). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari. Allenatore: Allegri.