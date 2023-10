Milan-Juventus, Weah: “Orgoglioso di Locatelli. Amo questo ruolo”

Hai iniziato giocando due gare da titolare, poi in panchina. Ora sei tornato titolare: cosa hai imparato in questi primi cinque mesi alla Juventus? "In queste partite ho imparato tanto: la pazienza è fondamentale. Devo credere in me e nel sistema che adottiamo. Ogni volta che posso giocare è una cosa fantastica e provo a dare il massimo per aiutare la squadra a vincere".

Ti piace giocare in questa posizione? "Sì, lo amo. Io cerco di aiutare sempre la mia squadra e penso che sia una grande occasione per poter ampliare la mia conoscenza del calcio. In nazionale gioco in un ruolo diverso, ma qui do tutto quello che posso in questo ruolo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.