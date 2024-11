Milan-Juventus, la partita più deludente degli ultimi decenni

A livello tattico, entrambi gli allenatori hanno mostrato una sorprendente immutabilità. Solo al 25' del secondo tempo Fonseca ha deciso di cambiare qualcosa, togliendo Loftus-Cheek per dare spazio a Pulisic, una mossa che avrebbe potuto dare maggiore imprevedibilità al Milan. Thiago Motta, invece, ha atteso fino all'80' per effettuare i suoi cambi, mandando in campo Conceiçao e McKennie, ma con un attacco che non ha mai preso forma, la mossa si è rivelata inutile.