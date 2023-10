Milan-Juventus, Pioli: “C’è delusione, l’espulsione un’ingenuità”

Sui cambi dopo l'espulsione : "Ho scelto di far lavorare Giroud e Leao, mantenendo lo stesso assetto su cui abbiamo lavorato in settimana. Siam partiti bene nel secondo tempo, poi ci è mancata intensità nella nostra metà campo. Con un po' più di attenzione avremmo portato a casa un risultato positivo".

Sulla valutazione tattica del match : "Onestamente ci aspettavamo più Weah su Leao che Gatti. Gatti ha fatto tanti, tanti falli. C'è un regolamento che dice che con i falli ripetuti scatta l'ammonizione. Dovevamo riempire di più l'area con Reijnders e Musah, poi fino all'espulsione abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare. L'espulsione è un'ingenuità individuale e collettiva. Un risultato positivo sarebbe stato più giusto per quanto fatto".

Sull'espulsione di Thiaw : "Thiaw doveva temporeggiare, abbiamo sbagliato anche la posizione del terzino che doveva stringere di più. Poi è stato anche sfortunato, ma si poteva difendere in maniera diversa".

Su Jovic e Okafor : "Credo che Jovic sia entrato bene, la condizione sta migliorando. Anche Okafor ha fatto bene in quella posizione, poi Jovic ha delle qualità diverse".

Sulla sconfitta: "Questa sconfitta non ci toglie niente, non siamo superficiali nelle nostre valutazioni, cercheremo di fare meglio. Se riuscissimo a fare come dopo il derby allora ben venga anche questa giornata storta. La squadra è consapevole, poi ogni partita ci dice dove possiamo crescere e migliorare".