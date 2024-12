Serie A – Milan, ufficializzati gli orari dei prossimi big match

Sono state ufficialmente comunicate le date e gli orari dei prossimi incontri del Milan in Serie A, che si preannunciano cruciali per le ambizioni dei rossoneri. Il 18 gennaio, il Diavolo affronterà la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, con il fischio d’inizio previsto per le ore 18:00. Un match di grande importanza, dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti fondamentali per la corsa alla zona Champions.