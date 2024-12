CALCIOMERCATO MILAN

Manuel García Quilón, agente di Theo Hernandez, è stato intercettato all'uscita di Casa Milan. Ovviamente il tema principale è il possibile rinnovo del francese con il Milan. Il contratto del terzino è in scadenza nel 2026. L'altro tema è la panchina di Milan-Genoa: una partita in cui Theo Hernandez non si è nemmeno scaldato per entrare in campo. Ecco le parole dell'agente dal nostro inviato Stefano Bressi.