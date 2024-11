Milan-Juventus, Musah: “Vogliamo fare la miglior partita dell’anno”

"Sono molto contento di giocare dal 1'. Spero di fare un'altra bella prestazione come a Madrid e di prenderci questa vittoria. Loro sono una squadra molto verticale, difendono uniti e insieme. Dovremo approfittare degli spazi quando ce li concederanno. Abbiamo intenzione di fare la miglior partita dell'anno, vediamo". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Juventus in diretta tv o streaming >>>