Milan-Juventus, Thiago Motta: “Non abbiamo concesso nulla. Thuram …”

Milan-Juventus, Thiago Motta applaude gli avversari: poi esalta il gruppo perché ...

Sulla partita in fase difensiva: "Sono soddisfatto del lavoro fatto difensivamente, abbiamo concesso poco per non dire nulla. In fase offensiva abbiamo creato poco, ma siamo arrivati in una zona di campo in cui potevamo fare di più. Il pareggio ci può dare continuità. Sono contento di vedere una squadra che sa stare in campo e sa comportarsi da grande squadra. Sono orgoglioso dei miei calciatori".