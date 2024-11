Milan-Juventus, un bianconero salterà la sfida a San Siro: ecco chi è

In vista di Milan-Juventus, la "Vecchia Signora" ha comunicato ufficialmente che Juan Cabal ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il difensore colombiano, infatti, è stato sottoposto a degli esami strumentali presso il J|Medical, che hanno confermato l'entità dell'infortunio. Con questo infortunio, Cabal non sarà disponibile per il match contro il Milan, in programma sabato prossimo a San Siro.