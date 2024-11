Milan-Juventus, Fonseca: “Vi spiego cosa non ha funzionato in attacco”

Sulla fase difensiva: "Difensivamente abbiamo fatto bene. La Juve aveva fatto quattro gol qui all'Inter. Anche loro non hanno preso tanto rischi. Abbiamo fatto bene in difesa, il problema è stato offensivo. Non è mai facile giocare contro la Juve. Penso che offensivamente avremmo potuto uscire più veloci. Abbiamo preso spesso decisioni non buone. Offensivamente dovevamo rischiare di più e non lo abbiamo fatto".