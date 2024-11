Milan-Juventus, secondo 0-0 di fila tra le due squadre in Serie A

Non è la prima volta che Milan e Juventus pareggiano 0-0 per due volte di fila in Serie A. Il portale di statistiche Opta, infatti, ha riportato che questa è terza volta, nella storia del campionato, che succede ciò: la prima volta tra maggio ed ottobre del 1988, la seconda, invece, tra il mese di marzo del 2006 ed il mese di dicembre del 2007.