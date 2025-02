Milan-Inter: Inzaghi ritrova Calhanoglu e Acerbi per il derby, out Correa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi può sorridere in vista del derby contro il Milan: recuperati due giocatori

Secondo quanto riportato da Sky Sport , Simone Inzaghi può sorridere in vista del derby di Milano contro il Milan . L’allenatore dell’Inter ha infatti recuperato due pedine fondamentali: Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi , entrambi pronti a tornare a disposizione per la sfida di domenica.

Il centrocampista turco, ex rossonero, dovrebbe addirittura partire titolare, garantendo qualità e geometrie nella manovra nerazzurra. Acerbi, invece, torna a rinforzare il reparto difensivo, dando a Inzaghi una soluzione in più per contrastare l’attacco del Milan.