Serie A – Gravina: “Bisogna capire se ci sono le condizioni per…”

Il Consiglio Federale della FIGC, su richiesta della Lega Serie A, ha approvato una finestra di mercato straordinaria dal 1° al 10 giugno 2025, in vista della partecipazione di Juventus e Inter al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Gabriele Gravina nel frattempo ha annunciato che l'Assemblea della FIGC per il rinnovo delle cariche è stata fissata per il 3 febbraio 2025.