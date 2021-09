Milan, Giroud negativo al tampone ma è in forte dubbio per la Lazio | News

Nonostante il tampone di Olivier Giroud sia risultato negativo, resta improbabile una sua convocazione per il match contro la Lazio

Una bella notizia per Stefano Pioli, per i tifosi rossoneri ma soprattutto per Olivier Giroud. L'attaccante francese oggi è risultato negativo al tampone molecolare dopo aver scontato otto giorni di isolamento fiduciario causa Covid. Come comunicato anche dal Milan, l'ex Chelsea domani svolgerà una serie di controlli di idoneità. Stando a quanto riportato da 'Gazzetta.it', resta improbabile una sua convocazione per il match di domenica contro la Lazio. Giroud, infatti, non si è allenato durante questi giorni e al suo posto giocherà uno tra Rebic e Ibrahimovic contro i biancocelesti, con il croato leggermente in vantaggio sullo svedese. In ogni caso, sarà fondamentale averlo a disposizione mercoledì contro il Liverpool, per quella che sarà la gara del ritorno in Champions League del Diavolo dopo sette anni di assenza. La nostra esclusiva al giornalista che ha intervistato Franck Kessie: le sue impressioni sul rinnovo