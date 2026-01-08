Milan-Genoa, 19^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo torna a San Siro dopo la vittoria in casa per 3-0 contro il Verona e i tre punti conquistati di misura sul campo del Cagliari. I rossoneri devono vincere anche contro il Grifone per tenere il ritmo in classifica di Napoli e Inter, probabilmente le prime favorite per vincere lo Scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri resta al secondo posto in campionato, con una partita in meno rispetto alla squadra di Chivu, che ieri ha battuto il Parma. Il Grifone di De Rossi cerca invece punti per la salvezza. Per Daniele De Rossi torna Otoa, mentre sono ancora assenti Siegrist, Cornet, Messias, Ekuban e Gronbaek, oltre a Onana impegnato in Coppa d'Africa. Ecco l'elenco completo dal sito ufficiale del Grifone.