Milan-Frosinone, la chiave della gara: mentalità, equilibrio e consapevolezza

MENTALITÀ, EQUILIBRIO E CONSAPEVOLEZZA

Nella sfida di martedì il Milan ha ricevuto due colpi da knock-out: al primo (errore di Giroud e immediato gol di Reus) ha saputo reagire con il pareggio di Chukwueze. Il secondo colpo, infortunio di Thiaw e immediato raddoppio di Bynoe-Gittens, ha invece colpito più nel profondo la squadra, che ha cercato di rialzarsi perdendo però equilibrio ed esponendosi alle feroci ripartenze del BVB. Offensivamente il Frosinone, con le dovute proporzioni, sa far male quanto i tedeschi se ha a disposizione gli stessi spazi. Motivo per cui il Milan dovrà approcciare la sfida di sabato sera con la consapevolezza di essere ancora in piena corsa in campionato, senza la frenesia di trovare il gol immediato e con il bilanciamento necessario per non prestare il fianco alle ripartenze ospi