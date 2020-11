Milan-Fiorentina, attenzione a Ribery: il francese a San Siro si esalta

Milan-Fiorentina, Ribery pericolo numero uno

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – I rossoneri oggi pomeriggio dovranno fare molta attenzione al pericolo numero uno: Franck Ribery. A San Siro, infatti, il francese si esalta. E’ successo lo scorso campionato contro il Milan quando segnò la terza rete viola, che di fatto sancì l’esonero di Marco Giampaolo, e uscì dal campo tra gli applausi dello sportivo pubblico di fede milanista.

Ma è accaduto anche quest’anno contro l’Inter, quando l’ex Bayern Monaco ha realizzato due assist perfetti per Castrovilli e Chiesa, prima di uscire dal campo per un infortunio alla caviglia. Non a casa senza di lui la Fiorentina ha subito la rimonta dei nerazzurri.

