Milan-Empoli, doppietta dell’olandese Reijnders: la statistica che non sai

In occasione della 24 giornata della Serie A 2009/10, il Milan ospitò l'Udinese e l'allora numero 11 del Milan, al 7' ed al 57', segnò due gol contro i bianconeri. Quel match finì 3-2 per i rossoneri ed Huntelaar ricevette entrambi gli assist per i suoi gol da Ronaldinho.