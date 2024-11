Milan-Empoli, Gabbia: “Thiaw fortissimo: quando gioca così è la normalità”

Sul Milan che ha tenuto la porta chiusa per la quinta volta su sette in casa per la prima volta in 20 anni: "Questi sono dei dati. Noi ci concentreremo tanto su quello che accade nelle partite. Lavoriamo molto con il mister per la fase difensiva. I nostri attaccanti si impegnano nella fase difensiva e oggi sono stati tutti importanti per noi. Tutto parte da loro, è anche giusto che ricevano elogi anche loro quando non si subisce gol".