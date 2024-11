Milan-Empoli, 5 clean sheet interni su 7 in Serie A: non succedeva dal …

Come riportato dal portale di statistiche Opta, il Milan non ha subito gol in almeno 5 delle prime 7 partite giocate in casa in un campionato di Serie A per la prima volta nella massima competizione italiana ad oltre 20 anni di distanza dall'ultima volta, che risale alla stagione 2002/2003. In quella stagione, i clean sheets casalinghi dei rossoneri furono 6.