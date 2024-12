Touré espulso dopo 2 minuti, ma un ex Milan detiene il record: ecco chi è

Udinese-Genoa, Touré espulso subito. Il record negativo è di un ex Milan

Secondo quanto riportato da Opta, non accadeva dal 12 febbraio 2017 che in Serie A venisse mostrato un cartellino rosso nei primi 4 minuti di partita. In quel caso fu Timo Letschert del Sassuolo a essere espulso contro il Chievo. Tuttavia, la più rapida espulsione della storia della Serie A non appartiene a Letschert.