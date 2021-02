Milan-Crotone, Tomori: “Vincere per tornare davanti all’Inter”

Milan-Crotone, le dichiarazioni di Tomori nel pre-partita

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Crotone a ‘San Siro‘. La gara è valida per la 21^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Su come si trova al Milan: “Mi trovo molto bene e mi sento bene. E’ una grande occasione per me. Sto migliorando e sto imparando la lingua. Spero di stare sempre meglio partita dopo partita”.

Sulla classifica: “Penso che tutte le partite sono importanti. Oggi è complicata ma dobbiamo vincere per tornare davanti all’Inter”.

