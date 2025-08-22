Milan-Cremonese, i convocati di Nicola: ci sono i tre freschi ex e …

Ecco, di seguito, i convocati di Davide Nicola in vista della sfida tra Milan e Cremonese: tra questi anche tre freschi ex
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha emanato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan, in programma alle ore 20:45 di domani, sabato 23 agosto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro a Milano. Il tecnico dei grigiorossi, che per altro hanno già fatto il proprio esordio stagionale in Coppa Italia contro il Palermo (con cui hanno perso ai rigori), ha deciso di inserire i tre ex rossoneri arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato. Trattasi di Lapo Nava tra i portieri, Filippo Terracciano in difesa e Warren Bondo a centrocampo. In attacco, invece, c'è il neo acquisto Antonio Sanabria. Ecco, dunque, l'elenco completo di tutti i disponibili.
Milan-Cremonese, Nicola fa la lista dei convocati: presenti tre ex rossoneri appena arrivati
—
(fonte: uscremonese.it) Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Milan-Cremonese, sfida valida per la 1ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 23 agosto alle 20.45 allo stadio “San Siro”. Tra i non convocati Johnsen, assente a causa di una distorsione.