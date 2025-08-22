Milan-Cremonese, i convocati di Nicola: ci sono i tre freschi ex e …

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha emanato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan, in programma alle ore 20:45 di domani, sabato 23 agosto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro a Milano. Il tecnico dei grigiorossi, che per altro hanno già fatto il proprio esordio stagionale in Coppa Italia contro il Palermo (con cui hanno perso ai rigori), ha deciso di inserire i tre ex rossoneri arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato. Trattasi di Lapo Nava tra i portieri, Filippo Terracciano in difesa e Warren Bondo a centrocampo. In attacco, invece, c'è il neo acquisto Antonio Sanabria. Ecco, dunque, l'elenco completo di tutti i disponibili.