Milan-Cremonese, i convocati di Nicola: ci sono i tre freschi ex e …

Ecco, di seguito, i convocati di Davide Nicola in vista della sfida tra Milan e Cremonese: tra questi anche tre freschi ex
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha emanato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan, in programma alle ore 20:45 di domani, sabato 23 agosto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro a Milano. Il tecnico dei grigiorossi, che per altro hanno già fatto il proprio esordio stagionale in Coppa Italia contro il Palermo (con cui hanno perso ai rigori), ha deciso di inserire i tre ex rossoneri arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato. Trattasi di Lapo Nava tra i portieri, Filippo Terracciano in difesa e Warren Bondo a centrocampo. In attacco, invece, c'è il neo acquisto Antonio Sanabria. Ecco, dunque, l'elenco completo di tutti i disponibili.

(fonte: uscremonese.it) Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Milan-Cremonese, sfida valida per la 1ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 23 agosto alle 20.45 allo stadio “San Siro”. Tra i non convocati Johnsen, assente a causa di una distorsione.

PORTIERI: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava.

DIFENSORI: 3 Pezzella, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 55 Folino.

CENTROCAMPISTI: 7 Zerbin, 18 Collocolo, 19 Castagnetti, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze.

ATTACCANTI: 9 De Luca, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria.

